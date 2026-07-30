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В УЕФА назвали подходящего на пост президента ФИФА кандидата

В УЕФА назвали подходящего на пост президента ФИФА кандидата

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают президента ПСЖ и владельца польской «Легии» Нассера Аль-Хелайфи в качестве потенциального кандидата на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

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