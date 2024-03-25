Массовый сбой: рынок нефти вступил в эпоху «загадочных» цен на сырье

Планирование и прогнозирование составляют важное направление деятельности любой отрасли. В сырьевом сегменте глобального рынка в этом плане произошел массовый сбой, приведшей к ошибочным стратегическим выводам и финансовым потерям.
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