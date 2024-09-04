Сотрудник администрации Разгуляев отказался принимать Русскую Общину в народную дружину и назвал наших братьев "экстремистами"

Avia.pro - СМИ Котельники: как Разгуляев из администрации отказал патриотам в народной дружине и назвал Русскую Общину "экстремистами" В городе Котельники недавно начался набор в народную дружину — структуру, которая по замыслу должна стать оплотом порядка и справедливости, взаимодействуя с полицией и другими органами власти.
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