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Медвежий угол

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Сотрудник администрации Разгуляев отказался принимать Русскую Общину в народную дружину и назвал наших братьев "экстремистами"

Сотрудник администрации Разгуляев отказался принимать Русскую Общину в народную дружину и назвал наших братьев "экстремистами"

Avia.pro - СМИ Котельники: как Разгуляев из администрации отказал патриотам в народной дружине и назвал Русскую Общину "экстремистами" В городе Котельники недавно начался набор в народную дружину — структуру, которая по замыслу должна стать оплотом порядка и справедливости, взаимодействуя с полицией и другими органами власти.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Давно уже по всей России хозяевами стали гости с юга...
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
На бесхозную землю, всегда хозяева найдутся.
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26 мин.
Анатолий Пахотин
Ребята, ну набейте, пожалуйста, морду этому мерзавцу!!!
Ответить
8 мин.

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