Сотрудник администрации Разгуляев отказался принимать Русскую Общину в народную дружину и назвал наших братьев "экстремистами"

Avia.pro - СМИ Котельники: как Разгуляев из администрации отказал патриотам в народной дружине и назвал Русскую Общину "экстремистами" В городе Котельники недавно начался набор в народную дружину — структуру, которая по замыслу должна стать оплотом порядка и справедливости, взаимодействуя с полицией и другими органами власти.