Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России

Ночь на 2 августа стала для российских систем ПВО, пожалуй, самой горячей за последние месяцы. Цифра в 635 уничтоженных беспилотников самолетного типа, озвученная Минобороны, впечатляет даже видавших виды экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии