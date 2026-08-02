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Мировое обозрение

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Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 635 беспилотников ВСУ над регионами России

Ночь на 2 августа стала для российских систем ПВО, пожалуй, самой горячей за последние месяцы. Цифра в 635 уничтоженных беспилотников самолетного типа, озвученная Минобороны, впечатляет даже видавших виды экспертов.

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