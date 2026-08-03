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Царьград

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Кумпилов объявил о поддержке производства для садоводства в Адыгее

Кумпилов объявил о поддержке производства для садоводства в Адыгее

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о поддержке производства шпалерных столбов в Гиагинском районе. Это поможет удовлетворить аграрные потребности, создать новые рабочие места и увеличить площадь отвода плодово-ягодных культур до 7,3 тыс.

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