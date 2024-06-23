В деревне Пономарево захоронили останки героев Свирского рубежа

166 солдат и офицеров 3-й морской бригады Краснознаменного Балтийского флота и 413-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 162-го укрепленного района 7-й отдельной армии Сегодня в деревне Пономарево Ленинградской области в торжественной обстановке предали земле останки 166 солдат и офицеров, защищавших Свирский рубеж в годы Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.