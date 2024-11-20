В Швейцарии недоумевают, как России удалось разрушить все ожидания Запада

NV

Natalia VetscherskajaWittwer

Недоумки даже этого не знают и знать не хотят , и бояться правду услышать, чтобы то, что ниже пояса, вдруг совсем не упало (ничего дурного - колени, только колени и на колени😀). Им же лень правду услышать, найти, многие просто пропитаны медийной информацией, это своего рода гипноз Кашперовского по-швейцарски. Швейцарец должен быть сытый, довольный, что имеет работу, регулярно 25го числа зарплату, должен кичиться, что не у них войны, что "Ich bin schweizer" , и якобы они имеют нейтралитет. Ух, сплошная печалька... Ничего личного и лишнего...