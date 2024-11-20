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В Швейцарии недоумевают, как России удалось разрушить все ожидания Запада

В Швейцарии недоумевают, как России удалось разрушить все ожидания Запада

Политнавигатор Российская экономика оказалась слишком крепкой для западных санкций, и вместо обрушения умудряется показывать рост.

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Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Недоумки даже этого не знают и знать не хотят , и бояться правду услышать, чтобы то, что ниже пояса, вдруг совсем не упало (ничего дурного - колени, только колени и на колени😀). Им же лень правду услышать, найти, многие просто пропитаны медийной информацией, это своего рода гипноз Кашперовского по-швейцарски. Швейцарец должен быть сытый, довольный, что имеет работу, регулярно 25го числа зарплату, должен кичиться, что не у них войны, что &quot;Ich bin schweizer&quot; , и якобы они имеют нейтралитет. Ух, сплошная печалька... Ничего личного и лишнего...
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22 час.
В
Виктор
Доллар уже за 100 рублей!
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21 час.
Океан
Сколько еще раз нужно макнуться  детсаду, чтобы дошло Россия сильная страна.
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21 час.

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