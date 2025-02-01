Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями

Владимир Балаев

Сразу вспоминается судьба нацистов "Азова" взятых в Мариуполе, они то же самое вытворяли, и ПОПАЛИ В ОБМЕННЫЙ ФОНД! Их на месте нужно было мочить, всех до одного! А их в Турцию повезли, Эрдоган их домой отпустил, и вот они снова кровь наших ребят проливали... ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ ЭТУ МЕРЗОСТЬ?! Фашист должен быть мёртв! И никак иначе!