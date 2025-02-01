Медвежий угол
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Медвежий угол

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Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями

Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями

Признания украинского палача Евгения Фабрисенко, который попал в плен в Курской области и рассказал на допросе как с другими мразями 92-й бригады ВСУ ("92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ Збройних сил України") исполнял поставленную перед подразделением задачу - зачистить село Русское Поречное от "мирняка".

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
У хохлух все зарастает, а они в Курскую обл. приперлись .Только смерть  этим уродам!
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10 час.
Владимир Балаев
Сразу вспоминается судьба нацистов &quot;Азова&quot; взятых в Мариуполе, они то же самое вытворяли, и ПОПАЛИ В ОБМЕННЫЙ ФОНД!  Их на месте нужно было мочить, всех до одного!  А их в Турцию повезли, Эрдоган их домой отпустил, и вот они снова кровь наших ребят проливали...  ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ ЭТУ МЕРЗОСТЬ?!  Фашист должен быть мёртв!  И никак иначе!
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6 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Ты дура походу, кусок идиота.
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3 час.
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