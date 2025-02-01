Признания украинского палача Евгения Фабрисенко, который попал в плен в Курской области и рассказал на допросе как с другими мразями 92-й бригады ВСУ ("92-га окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ Збройних сил України") исполнял поставленную перед подразделением задачу - зачистить село Русское Поречное от "мирняка".
Специально для жаждущих некоего «мира», то есть примирения с нелюдями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
У хохлух все зарастает, а они в Курскую обл. приперлись .Только смерть этим уродам!
Ответить
10 час.
Владимир Балаев
Сразу вспоминается судьба нацистов "Азова" взятых в Мариуполе, они то же самое вытворяли, и ПОПАЛИ В ОБМЕННЫЙ ФОНД! Их на месте нужно было мочить, всех до одного! А их в Турцию повезли, Эрдоган их домой отпустил, и вот они снова кровь наших ребят проливали... ДОКОЛЕ ТЕРПЕТЬ ЭТУ МЕРЗОСТЬ?! Фашист должен быть мёртв! И никак иначе!
Ответить
6 час.
АЧ
Андрей Чернышев
Ты дура походу, кусок идиота.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии