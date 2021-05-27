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«Есть предложения из Бразилии, но я хочу остаться в РПЛ». Ари — о планах на будущее после ухода из «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал о желании продолжить выступать в России. — Есть сейчас понимание, где продолжишь карьеру? — Есть конкретные предложения из Бразилии.

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