УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Ковалькова Ольга Анатольевна 11 января 2024 года провела урок безопасности с воспитанниками нашего дошкольного учреждения.
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