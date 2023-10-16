В программу Олимпиады-2028 включили пять новых видов спорта

Пять новых видов спорта включены в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. 16 октября предложение оргкомитета Олимпиады в США о включении в олимпийскую программу пяти новых видов спорта было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи.