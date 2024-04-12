Ещё не убрали пуховики? В Новоаннинский возвращается похолодание! 🥶🥶🥶 После апрельского Лета и повышения температуры до +28 грядёт похолодание со шквалистым ветром.
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Ещё не убрали пуховики? В Новоаннинский возвращается похолодание! 🥶🥶🥶 После апрельского Лета и повышения температуры до +28 грядёт похолодание со шквалистым ветром.