Жительница Амурской области зарезала гостью

Сотрудники СУ СК России по Амурской области расследовали уголовное дело о жестоком убийстве. По версии следствия, жительница поселка Солнечный Сковородинского района принимала в своей квартире на улице Ленина знакомую с целью совместного злоупотребления алкогольными напитками.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии