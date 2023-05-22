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Жительница Амурской области зарезала гостью

Жительница Амурской области зарезала гостью

Сотрудники СУ СК России по Амурской области расследовали уголовное дело о жестоком убийстве. По версии следствия, жительница поселка Солнечный Сковородинского района принимала в своей квартире на улице Ленина знакомую с целью совместного злоупотребления алкогольными напитками.

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