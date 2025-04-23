Раскол в команде Трампа: Илон Маск вступил в конфликт с Карлом Марксом Кто продолжит чистить авгиевы конюшни глубинного государства На фото: глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск хочет оставить работу в американском правительстве, поскольку устал от «нападок левых сил», сообщает Washington Post со ссылкой на анонимный источник.