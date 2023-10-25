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Царьград

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В Забайкалье арестовали экс-замглавы города за взятку в 600 тысяч рублей

В Забайкалье арестовали экс-замглавы города за взятку в 600 тысяч рублей

Бывшего заместителя руководителя администрации одного из забайкальских городов арестовали за получение взятки в размере 600 тысяч рублей.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Удивляет только одно - почему Максим Геннадьевич Решетников Министр экономики Российской Федерации до сих пор на свободе? Будучи губернатором Пермского края, жил сам и вся его семейка за счёт края - свои денежки не тратил. А когда стали разбираться , то всем свидетелям дали уехать из России.  Ну конечно экс-замглавы города - птица не того полёта. Я его не оправдываю, но Решетников то продолжает  пританцовывать.
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