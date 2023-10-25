В Забайкалье арестовали экс-замглавы города за взятку в 600 тысяч рублей

Наталья Иванова

Удивляет только одно - почему Максим Геннадьевич Решетников Министр экономики Российской Федерации до сих пор на свободе? Будучи губернатором Пермского края, жил сам и вся его семейка за счёт края - свои денежки не тратил. А когда стали разбираться , то всем свидетелям дали уехать из России. Ну конечно экс-замглавы города - птица не того полёта. Я его не оправдываю, но Решетников то продолжает пританцовывать.