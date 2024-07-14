Чадов назвал Смольянинова* “гнилым человеком” после ссоры

Алексей Чадов, принимая участие в мероприятии, дал интервью журналистам. В процессе беседы он заговорил об Артуре Смольянинове*, который был признан иностранным агентом, а также включен в список террористов и экстремистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии