Дымовая завеса олигарха Мордашова: Людей травит "медленный убийца"

Визитная карточка Русского Севера — уникальная природа и экология оказались под большой угрозой. Парадоксальным образом одно из крупнейших металлургических предприятий России "Северсталь" умудряется зарабатывать почти триллион рублей в год, однако, как заявляют местные жители, продолжает отравлять окружающую среду.
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