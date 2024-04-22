5 суперспособностей умной одежды будущего

Рассказываем, на что способен современный гардероб и чего ждать от него в ближайшие десятилетия. Умной называют одежду, которая способна считывать сигналы от организма или из окружающей среды и реагировать на них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии