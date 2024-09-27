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  • tsan tsan
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    США, убирайтесь отовсюда вообще .Байден поручил об...

CNN: Зеленский продлил даты своего нахождения в США ради встречи с Трампом

CNN: Зеленский продлил даты своего нахождения в США ради встречи с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский продлил даты своего нахождения в Соединенных Штатах ради встречи с бывшим американским президентом, кандидатом на данную должность от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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