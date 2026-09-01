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Ивановские новости

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Эксперты рассказали о поддержке инфраструктурных проектов через господдержку в 37-м регионе

Эксперты рассказали о поддержке инфраструктурных проектов через господдержку в 37-м регионе

Портфель кредитов для среднего и малого бизнеса в сфере инфраструктуры по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 11% и достиг 76,8 млрд рублей.

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