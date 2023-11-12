На Сицилии произошло извержение Этны

Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Столб из газов, пепла и обломков пород поднялся на высоту 4,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
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