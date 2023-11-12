Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    В себя придите.«Самолет значител...
  • maiop maiop
    А У НАТО карт НЕТ И  КАРАНДАШАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ УМЕЮТ.Риттер заявил, чт...
  • лина любимцева
    В дальнейшем НИКОГДА БОЛЬШЕ не связываться с иностранными компаниями при производстве самолетов ли, или чего иного!! ...«Самолет значител...

На Сицилии произошло извержение Этны

На Сицилии произошло извержение Этны

Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Столб из газов, пепла и обломков пород поднялся на высоту 4,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх