Мировая пресса обсуждает разговор Путина и Трампа

Александр Казаков/ТАСС, Evan Vucci/AP/TASS Мировая пресса обсуждает разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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