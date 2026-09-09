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Мировая пресса обсуждает разговор Путина и Трампа

Мировая пресса обсуждает разговор Путина и Трампа

Александр Казаков/ТАСС, Evan Vucci/AP/TASS Мировая пресса обсуждает разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

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