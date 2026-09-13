Красный стрелок
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Красный стрелок

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Дорога к широка и цель глубока, и мы движемся к ней: к Социалистической революции

Дорога к широка и цель глубока, и мы движемся к ней: к Социалистической революции

Дорога к широка и цель глубока,и мы движемся к ней: кСоциалистической революции Нестор Гуаданьо[1] После десятилетий обмена опытом я считаю уместным отметить несколько четких идей, которые могут помочь нам сформулировать более продвинутую идеологическую конкретизацию, опираясь на исторический материализм.

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