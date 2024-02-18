Будущее России: бедность и архаизация

Гарантированная бедностьИз январского социологического опроса, проведенного иноагентами, следует, что только у четверти населения страны есть накопления, превышающие их месячный доход, все остальные три четверти таких накоплений не имеют, либо они не превышают месячный доход.
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