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Царьград

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Минтранс РФ презентовал новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс РФ презентовал новый знак парковки для многодетных семей

На Международном фестивале молодёжи Минтранс РФ представил новый знак парковки для многодетных семей.

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