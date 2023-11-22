Певец Шарлот извинился после возвращения в Россию

В аэропорту Петербурга блогера задержали сотрудники Центра «Э».Pr Scr youtube.com/@SharlotVEVO--> Певец Шарлот, покинувший Россию после начала СВО, был задержан в аэропорту «Пулково» в Петербурге, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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