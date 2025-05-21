Захарова: ожидание Путина в Стамбуле – «больная фантазия Зеленского»

Ожидание российского лидера Владимира Путина на переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле – больная фантазия украинского политика Владимира Зеленского, заявила в эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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