В Госдуме к Новому году готовят денежные бонусы некоторым россиянам

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. В Госдуме обсуждают меры поддержки многодетных семей. По словам парламентария Нины Останиной, принятие единого федерального документа гарантирует семьям с детьми равную помощь от государства.
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