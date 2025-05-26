Какую помощь некоммерческие организации оказывают фронту и семьям участников СВО

Волонтёры помогают плести маскировочные сети, изготавливать маскхалаты и шить антидроновые одеяла Некоммерческие организации, а также волонтёры и неравнодушные жители Москвы занимаются изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей, а также навещают бойцов СВО в госпиталях.
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