Какую помощь некоммерческие организации оказывают фронту и семьям участников СВО

Волонтёры помогают плести маскировочные сети, изготавливать маскхалаты и шить антидроновые одеяла Некоммерческие организации, а также волонтёры и неравнодушные жители Москвы занимаются изготовлением окопных свечей и маскировочных сетей, а также навещают бойцов СВО в госпиталях.