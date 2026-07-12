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Газета.ру

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Росрыболовство: рыбными считаются Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище

Росрыболовство: рыбными считаются Волга, Ладожское озеро и Истринское водохранилище

Рыбными" по традиции считаются многие районы и регионы. Среди них Астраханская область, Карелия и Северо-Запад России, Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, а также Истринское и Клязьминское водохранилища, — рассказали "Газете.

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