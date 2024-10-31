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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Улучшена под PS5 Pro”: В сети показали игровую обложку с маркировкой PS5 Pro Enhanced ...

“Улучшена под PS5 Pro”: В сети показали игровую обложку с маркировкой PS5 Pro Enhanced ...

“Улучшена под PS5 Pro”: В сети показали игровую обложку с маркировкой PS5 Pro Enhanced и фото коробки мощной консоли SonyИнтересно, что в случае с Empire of the Ants маркировка PS5 Pro Enhanced выполнена в виде наклейки, нанесенной на пленку.

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