“Улучшена под PS5 Pro”: В сети показали игровую обложку с маркировкой PS5 Pro Enhanced и фото коробки мощной консоли SonyИнтересно, что в случае с Empire of the Ants маркировка PS5 Pro Enhanced выполнена в виде наклейки, нанесенной на пленку.
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