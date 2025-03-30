Почему женщины живут дольше?

Сeргей Чижов И вредных привычек у современных дам не меньше чем у мужчин.

МГ Малик Гумеров В % отношении мужчины ленивей ! Баба получает больше движений - готовка , стирка , уборка .... . Мужики больше времени проводят на диване .... . И вредных привычек у не современных дам в % отношении меньше !