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Почему женщины живут дольше?

Почему женщины живут дольше?

Научный ответ на беспокоящий многих вопрос. Эта закономерность наблюдается всегда и везде: женщины живут дольше мужчин.

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Комментарии
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Сeргей Чижов
И вредных привычек у современных дам не меньше чем у мужчин.
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
В % отношении мужчины ленивей ! Баба получает больше движений - готовка , стирка , уборка .... .  Мужики больше  времени проводят на диване .... .  И  вредных привычек у не современных дам  в % отношении  меньше !
Ответить
12 час.
Виктор Белогорцев
всё гораздо проще у женщин нет ЖЕН по утверждениям психологов только 2 человека способны мужчину довести до истерики это мать и жена
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8 час.
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