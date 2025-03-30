Научный ответ на беспокоящий многих вопрос. Эта закономерность наблюдается всегда и везде: женщины живут дольше мужчин.
Почему женщины живут дольше?
Комментарии
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Сeргей Чижов
И вредных привычек у современных дам не меньше чем у мужчин.
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
В % отношении мужчины ленивей ! Баба получает больше движений - готовка , стирка , уборка .... . Мужики больше времени проводят на диване .... . И вредных привычек у не современных дам в % отношении меньше !
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12 час.
Виктор Белогорцев
всё гораздо проще у женщин нет ЖЕН по утверждениям психологов только 2 человека способны мужчину довести до истерики это мать и жена
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8 час.
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