"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

Коллаж Царьграда Из-за рубежа снова раздался плач релокантов. Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы.
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Сталина на эту пи....ню нет.Жаль.
Нам эти чмо здесь не нужны.
Кто на это гуано ходит смотреть и уж тем более слушать?! Лезба зефира. Фрик триппер моргенштерн. Грызун мармеладзе. Дерьмо оно и есть - дерьмо!
Алексей согласна на 100 процентов
Никто из вышеозначенных публичных личностей не интересовал меня ещё до их отъезда, но если им позволят вернуться это будет весьма серьёзная оплеуха всем относительно патриотично настроенным россиянам.
А эти предатели нам нужны? Пойла захотелось на дармовщину, голод не тетка за душу берет, а совесть так и не появилась. Неужели простим их проигнорировав мнение народа? Когда же уважать себя заставим поддаваясь этим перевертышам?
Русские люди, конечно, не простят. А вот г-н Песков с удовольствием облобызает ручки прямо у трапа, г-н Эрнст радостно пригласит на телевидение в прайм-тайм, а министерша культурки наградит каким-нибудь титулом за "неоценимый вклад в российскую культуру". Нашим властителям до китайских, которые за посещение храма Ясукуни моментом "закопали" китайского звездуна Чжан Чжэханя, простите за каламбур, как до Китая раком, тем более, после выборов. Бастрыкин один, а вот голиковоматвменкохуснабиуллиных вкупе с затулиными - легион :(