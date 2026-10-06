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"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

"Россия вкусно кормит": Релоканты заговорили о возвращении. Кто первый в очереди?

Коллаж Царьграда Из-за рубежа снова раздался плач релокантов. Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

Никто из вышеозначенных публичных личностей не интересовал меня ещё до их отъезда, но если им позволят вернуться это будет весьма серьёзная оплеуха всем относительно патриотично настроенным россиянам.

Профиль пользователя александр град
александр град

А эти предатели нам нужны? Пойла захотелось на дармовщину, голод не тетка за душу берет, а совесть так и не появилась. Неужели простим их проигнорировав мнение народа? Когда же уважать себя заставим поддаваясь этим перевертышам?

Профиль пользователя Serge
Sergeизменено

Русские люди, конечно, не простят. А вот г-н Песков с удовольствием облобызает ручки прямо у трапа, г-н Эрнст радостно пригласит на телевидение в прайм-тайм, а министерша культурки наградит каким-нибудь титулом за "неоценимый вклад в российскую культуру". Нашим властителям до китайских, которые за посещение храма Ясукуни моментом "закопали" китайского звездуна Чжан Чжэханя, простите за каламбур, как до Китая раком, тем более, после выборов. Бастрыкин один, а вот голиковоматвменкохуснабиуллиных вкупе с затулиными - легион :(