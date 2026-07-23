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Житель Чебоксар тратил деньги друга, пока тот был на СВО

Житель Чебоксар тратил деньги друга, пока тот был на СВО

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июля, ФедералПресс. В Чебоксарах перед судом ответит 32-летний местный житель, обвиняемый в хищении свыше 1,5 миллиона рублей у участника СВО, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

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