Житель Чебоксар тратил деньги друга, пока тот был на СВО

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июля, ФедералПресс. В Чебоксарах перед судом ответит 32-летний местный житель, обвиняемый в хищении свыше 1,5 миллиона рублей у участника СВО, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.
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