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Не только о футболе

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«Спартак» и «Зенит» в РПЛ, хоккейный Матч года, Формула-1 и UFC

«Спартак» и «Зенит» в РПЛ, хоккейный Матч года, Формула-1 и UFC

    Мощное 25 июля: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», «Тур де Франс», лёгкая атлетика, Анкалаев — Гуськов и полуфиналы Лиги наций!   ✅ 🏐 11:00: Бразилия — Италия, Лига наций, женщины, 1/2 финала — 25:21, 21:25, 26:24, 21:25, 15:12 Лига наций (ж) .

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