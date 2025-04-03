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Спецпредставитель Путина пригласил коллег из США посетить Россию

Спецпредставитель Путина пригласил коллег из США посетить Россию

Глава РФПИ Дмитриев пригласил американских коллег посетить Россию Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву.

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