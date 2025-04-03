Спецпредставитель Путина пригласил коллег из США посетить Россию

Глава РФПИ Дмитриев пригласил американских коллег посетить Россию Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пригласил коллег из США посетить Москву.
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