Гонки чемпионата России по биатлону перенесены из-за теракта

Союз биатлонистов России (СБР) из-за теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" перенес гонки чемпионата страны, которые должны были пройти в субботу и воскресенье в Тюмени, пишет БЕЛТА со ссылкой на СБР.
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