Читатели NYT: Путин заберёт Украину и расколет НАТО. Но не сейчас

Американский журналист Томан Фридман написал для The New York Times большую статью, в которой заявил, что "спящий Джо", несмотря на свою деменцию, победил в борьбе с Владимиром Путиным и заставил того отказаться от планов "вторжения" на Украину.
Американский журналист Томан Фридман написал для The New York Times большую статью, в которой заявил, что "спящий Джо", несмотря на свою деменцию, победил в борьбе с Владимиром Путиным и заставил того отказаться от планов "вторжения" на Украину.
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