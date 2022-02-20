Царьград

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Читатели NYT: Путин заберёт Украину и расколет НАТО. Но не сейчас

Читатели NYT: Путин заберёт Украину и расколет НАТО. Но не сейчас

Американский журналист Томан Фридман написал для The New York Times большую статью, в которой заявил, что "спящий Джо", несмотря на свою деменцию, победил в борьбе с Владимиром Путиным и заставил того отказаться от планов "вторжения" на Украину.

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