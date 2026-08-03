Петербургская биржа зафиксировала снижение продажи нефтепродуктов в январе – июле на 11,2 %

МОСКВА, 3 августа, ФедералПресс. Объем продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже в январе–июле 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года уменьшился на 11,2 % до 19,15 млн тонн в физическом выражении и на 1,9 % до 1,185 трлн рублей в денежном.