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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Акция ГАИ прошла в ОАО ´Совхоз Киселевичи´.

Акция ГАИ прошла в ОАО ´Совхоз Киселевичи´.

Сегодня в трудовом коллективе ОАО ´Совхоз Киселевичи´ прошла акция в рамках целевых мероприятий по предупреждению наездов на уязвимых участников движения, которые проводятся в Могилевской области с 15 по 18 ноября.

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