🏓Новости спорта Соревнования по настольному теннису в рамках районной Спартакиады проходят сегодня в ДК "Победа".
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🏓Новости спорта Соревнования по настольному теннису в рамках районной Спартакиады проходят сегодня в ДК "Победа".