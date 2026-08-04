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Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского

Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского

В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет об успехах ФСБ, переезде складов Wildberries и Ozon в Казахстан, беспрецедентной европейской засухе, напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива и итогах 40-дневной операции Зеленского.

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