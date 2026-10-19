While it is very trendily woke to attack U.S. President Donald Trump whenever possible, the truth is rarely trendy or woke -- it is usually tough, pragmatic, and increasingly unpopular in today’s world.
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