Исполнительный директор СБР Пак: «Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Но пока разговоры о возвращении не ведутся»

— Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Конечно, общаемся не на предмет возвращения, но у нас есть рабочие вопросы, касающиеся деятельности СБР в составе BIU (Biathlon Integrity Unit — подразделение IBU по обеспечению добросовестности в биатлоне), общения по допингу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии