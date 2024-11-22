Исполнительный директор СБР Пак: «Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Но пока разговоры о возвращении не ведутся»

— Контакты с IBU у нас регулярные, мы общаемся. Конечно, общаемся не на предмет возвращения, но у нас есть рабочие вопросы, касающиеся деятельности СБР в составе BIU (Biathlon Integrity Unit — подразделение IBU по обеспечению добросовестности в биатлоне), общения по допингу.