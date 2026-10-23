Владимир Жириновский был уверен, что однажды Францию сотрясут небывало мощные протесты, которые в итоге перерастут в гражданскую войну.
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Свежие комментарии
- 9 лет за убийство...
- 9 лет за убийство...
- 9 лет за убийство...
Из Жириновского уже культ создали. На тв целый канал только для него. Все его выступления по разному поводу. И везде предсказывает что-то. Он в самом деле хороший аналитик, во многом был прав. Но назвать его предсказателем глупо. ЛДПР на нем просто пиарится.
Да подавят эту бузу. Примут законы о ЧП - "Отечество в опасности!" Кого посадят, кого пристрелят. Возродят кагуляров.
Я помню, как он поддерживал другого «пророка» — Борисом его звали. Царем его уважительно величал! И сейчас его партия поддерживает кое-кого из некоторых...
Короток век у зазнайства!
России приготовиться ????
Единая Россия - партия капитала, буржуазии: олигархов, бизнесменов, коррупционеров, ждунов, евреев, воров - потенциальных предателей Отечества. И кто скажет, что это не так? У Затулина недвижимость в Испании. Плачется, что мигранты-хохлы заняли жилплощадь, а он исправно оплачивает коммунальные услуги. А сколько из власть имущих дети учатся, постоянно живут, сами имеют недвижимость в странах НАТО? Так чьих они? Потенциальные предатели Отечества!