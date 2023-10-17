Автор: ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Небольшая прибалтийская страна с населением 1,3 миллиона человек постоянно ищет новые способы задирать Россию, считая что за это им положены привилегии от Евросоюза.
В Эстонии намерены лишить Россию права использовать Финский залив
Комментарии
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Воронков Виктор
1.3 млн народу, как-то мало для солидной наступательной операции России. Но России потенциально выгодно чтобы Эстония перекрыла чем-то (телами эстонцев?) Финский залив. Тогда в Эстонии не останется людей а агрессия со стороны Эстонии даст России законное право присоединить пустые земли. Название у этой территории будет Балтруссия.
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1 час.
Vasily Golov
Головную боль создают из вне.«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — указал Боррель.Меркель: "Да, мы обманули Путина с Минскими соглашениями, чтобы выиграть время" Минские соглашения были нужны, только чтобы «дать Украине время». Это позволило стране стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией. Это повторил экс-президент Франции.Победу России над Украиной он назвал недопустимой, так как это стало бы поражением и угрозой "для всех"-Столтенберг-НАТО.От этого не балдеете? Первой задаче и должен быть служить Гарвардский проект, потому как ресурсы 1/6 части суши нужно было прикарманить. «Хьюстонский проект»речь идет о расчленении России на мелкие государства. По этим же планам: – Сибирь должна отойти к США; – Северо-Запад – к Германии; – Юг и Поволжье – к Турции; – Дальний Восток – к Японии, чтобы установить прямой контроль за сырьем Сибири и Дальнего Востока. Хьюстонский проект предусматривает отказ от отношения к России как к единому государству, требуя отношения к ней как к ряду мелких государств. Какая должна быть внешняя политика при таких планах,идеях и действиях Запада? Это уже было. в 90-е.
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1 час.
VG
Vasily Golov
Гарвардский проект касался развалу СССР.. А так как общество СССР 1980-х годов было пронизано сверху донизу антикоммунистическими идеями, то идеи демонтажа коммунизма нашли сторонников и в среде патриотов-славянофилов, и в среде западническо настроенной части элиты, которая хотела жить на широкую ногу, а «уравнительно-справедливые» принципы коммунистической системы этому явно препятствовали. Подготовка к реализации началась тогда же, в СССР практическая реализация началась после смерти Л.И. Брежнева. Основы индустриального общества в США, Европе, СССР должны были разрушить Р.Рейган, М.Тэтчер, Ю.В.Андропов, М.С.Горбачев.
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1 час.
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