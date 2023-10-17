В Эстонии намерены лишить Россию права использовать Финский залив

Vasily Golov

Головную боль создают из вне.«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — указал Боррель.Меркель: "Да, мы обманули Путина с Минскими соглашениями, чтобы выиграть время" Минские соглашения были нужны, только чтобы «дать Украине время». Это позволило стране стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией. Это повторил экс-президент Франции.Победу России над Украиной он назвал недопустимой, так как это стало бы поражением и угрозой "для всех"-Столтенберг-НАТО.От этого не балдеете? Первой задаче и должен быть служить Гарвардский проект, потому как ресурсы 1/6 части суши нужно было прикарманить. «Хьюстонский проект»речь идет о расчленении России на мелкие государства. По этим же планам: – Сибирь должна отойти к США; – Северо-Запад – к Германии; – Юг и Поволжье – к Турции; – Дальний Восток – к Японии, чтобы установить прямой контроль за сырьем Сибири и Дальнего Востока. Хьюстонский проект предусматривает отказ от отношения к России как к единому государству, требуя отношения к ней как к ряду мелких государств. Какая должна быть внешняя политика при таких планах,идеях и действиях Запада? Это уже было. в 90-е.