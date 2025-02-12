Во Всеволожской «Скорой помощи» зафиксирована нехватка рабочей силы

Прокуратура региона проводит расследование Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту недостаточности обеспеченности материальной базой и рабочим персоналом на «Станции скорой помощи» во Всеволожске и других районах региона.
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