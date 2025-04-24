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Boeing сообщил о прогрессе в управлении расходами на Starliner, но вопросы по техническим проблемам остаются

Boeing сообщил о прогрессе в управлении расходами на Starliner, но вопросы по техническим проблемам остаются

Компания Boeing заявила о значительном прогрессе в контроле затрат по программе пилотируемого корабля CST-100 Starliner, однако подробности технических доработок перед следующим полётом остаются нераскрытыми.

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