Почему многие не хотят в СССР

Ироним Одна из бытовых потребительских претензий к Советскому Союзу (а они у граждан, по большому счету, все потребительские, не считая имперских) звучит примерно так: отсутствие европейского сервиса, качества товара и института нарядной упаковки.
Ироним Одна из бытовых потребительских претензий к Советскому Союзу (а они у граждан, по большому счету, все потребительские, не считая имперских) звучит примерно так: отсутствие европейского сервиса, качества товара и института нарядной упаковки.
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