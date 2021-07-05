Медвежий угол

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Почему многие не хотят в СССР

Почему многие не хотят в СССР

Ироним Одна из бытовых потребительских претензий к Советскому Союзу (а они у граждан, по большому счету, все потребительские, не считая имперских) звучит примерно так: отсутствие европейского сервиса, качества товара и института нарядной упаковки.

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Ирина
Враги СССР на территории СССР ,всегда ,и при СССР и после захвата ими СССР ,паразитировали и паразитируют за счет чужого труда ,и доказали ,что они и по менталитету -паразиты -потреблядцы , и единственное ,что честное в их антисоветчине -это то ,что им нужна страна -только ради того ,чтобы много чего ПОИМЕТЬ за счет чужого труда ,за счет своей страны и народа .
Михаил_
Да потому что постоянным враньём на всех уровнях была пронизана жизнь в СССР. Помним же эти лживые большевистские лозунги: "Коммунизм победит", "Придём к победе коммунистического труда", "Народ и партия едины", "Всё для блага человека" и пр. Тьфу.
Михаил Соков
А что изменилось?
Михаил_
Прекратилось это постоянное большевистской враньё, проект "Коммунизм" лопнул, и надеюсь, что "всерьёз и надолго".
Дмитрий Соловьев
вранья сейчас в 100500 раз больше, а НАРОД И ПАРТИЯ тогда и впрямь были едины, и реально ВСЕ для людей было ( ДЛЯ ВСЕХ, НЕ ДЛЯ КУЧКИ ) а счс что ??? ПАРТИЯ - АНТИНАРОДНА, все для кучки олиграхов ТЬФУ НА ТЕБЯ
Дмитрий Соловьев
ну почему же, лозунги по сути такие ПАРТИЯ АНТИНАРОДНА, ВСЕ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ, т.е. примерно наоборот
Дмитрий Соловьев
в ТОМ "ранье" было намного больше правды чем в современных "сказках".. потому что власть хоть тупо, но работала НА НАРОД, а не против
Михаил Солдатов
И всё??? А теперь тебе власть-капиталисты честно, без вранья говорят: извини, но жить хорошо имеют право только избранные, а вы, кто не в этом списке, даже не надейтесь - на всех благ не хватает, не живи, а выживай - зато честно сказано. Любуйся на красивые обёртки и упаковки, жри суррогаты с добавлением яда и "паши" за копейки, "сопя" в две дырочки. Ложь современной власти ни в какое сравнение не идёт с ложью коммунистической , там была хоть и гнилая, но идеология, пусть практически ничем не подкреплённая, но направленная на благо народа, молодёжи, наконец, а сейчас вообще никакой идеологии нет(вру, есть - не устраивает что-то - за ворота). Многопартийность есть - но все партии - это очередь к государственной кормушке, вся цель, это "присосаться и нажраться" по уши, пока попал в струю. Про "партию власти" и говорить не хочется - на треть это сборище приспособленцев, спортсменов, артистов и бывших бандитов. СССР не вернуть, да и не надо - снова кормить нищие окраины, " прожравшие" и развалившие всё, что можно - надо быть идиотом. Но сохранить всё полезное, что было в СССР было необходимо, сейчас народ так бы не страдал. А теперь близится время, когда власть возьмут в руки "детки" тех "блатных, кто руководит нами сейчас -выученные за деньги, тупые до невозможности, так как в школе и институте -университете не стремились получать знания(папик купит любой экзамен), а "прожигали"счастливую молодость. Когда на пенсию уйдут последние специалисты советской школы - вот тогда кое-кто(не все, молодёжи это не понять) поймёт, что СССР был благом для простых людей.
Михаил_
Да какое же враньё сейчас? Честно заявлено, что у нас теперь капитализм в его начальной дикой стадии. Партия работала не на народ, а на себя, защищала от народа созданный ею коммунизм для партийной верхушки. "Всё для олигархов" -- нет таких лозунгов, сейчас лозунгов вообще нет.
Михаил_
"Избранные" из партноменклатуры и в СССР хорошо жили в отличие от простого народа. После перестройки быстренько засунули подальше свои партбилетики и получили новые, сохранив свои условия жизни, а народ заставив нищетой расплачиваться за идеологическое большевистское враньё.
Ирина Голота (Болховитинова)
это от того, что мы все жили по принципу - "ты мне, а я тебе" А сейчас они только для себя
Karmadon
Проект лопнул - бездарный и утопический. Идея жива и будет жить, пока существует человечество. Карл Саган по поводу развала СССР с горечью заметил: "Человечество имело шанс на будущее, Оно им не воспользовалось".
Karmadon
Любая власть работает, прежде всего, на себя. Если власть мал-мала с мозгами, то делает это "именем народа".
Юлия Маслова
Дебилизм автора зашкаливает! Он помнит только гнилую картошку((( А я помню бесплатные кружки и спортивные секции для детей. Я помню, что никто не ходил в звериных шкурах и лаптях.Все одевались по моде.Дочка моя ,пересмотрев недавно фильм "Укрощение строптивого",предположила,что мода того времени из Италии до СССР шла лет 20)) Пришлось разочаровать)) В 80-ые мы одевались не хуже иностранцев. Продукты питания автору не нравились? Да не смешите! Картофель можно было купить и запасти на зиму мешками! Да и много ли его надо на семью? Пара мешков? В домах были подвалы,балконы. Хранили там.И заготовки делали.По той простой причине и не пользовались огромным спросом уксусные соленья из магазина. АфффтАр! Не надо ЛГАТЬ!
Дмитрий Соловьев
а еще гарантированное трудоустройство, уверенность в завтрашнем дне, НОРМАЛЬНЫЕ зарплаты, настоящее образование и медицину, СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Леонид Алексеев
А по-моему это твой дебилизм зашкаливает,будто ты с Луны свалилась и никогда не слыхала о "колбасных поездах" и вообще о вечном советском дефиците!Хорошо есть фото для таких как ты дебилов!
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Сергей Гре_в
Фотки зачетные.. только к фотодокументам нужна привязка - дата, место съемки. Это конец 80-х, начало 90-х. В жопу поцелуй своего кумира горби, который разрушил ненавистный тебе СССР..
Liudmila Solodko
Просто у автора ручки растут из ж....и, вот его все и раздражало и вообще не факт, что он тогда жил
Karmadon
Конкретно - откуда фото и какого года? Сильно подозреваю, что середины 80-х, когда дефицит на все и вся ИСКУССТВЕННО создавался чиновниками, готовившими общественное мнение к коренному повороту курса на капитализм.
Леонид Алексеев
А мне не нужна ни дата,ни место,потому что я сам жил в этом кумунистическом "раю" под названием "развитая сосыализьма"!А ты продолжай лизать гениталии твоих кумиров-коммуняк!
Леонид Алексеев
Кардамон,ну не смеши!Дефицит начался ещё при Хрущёве и чем дальше,тем хуже...
Karmadon
Жил я и при Хрущеве и при Брежневе. Был дефицит - кое-где и кой-на-что. Этого никто не скрывал - от Аркадия Райкина до журнала "Крокодил". Однако такого, как на Ваших фотках - не было. Ответ на вопрос, откуда они и какого года, будет?
Леонид Алексеев
Кардамон,а меня не волнует какой это год.Я твёрдо знаю,что это коммуняцкий СССР!А тебя если это сильно волнует,так ты методом дедукции или индукции вычисли это!Главное ведь,что такое было и вот о такой мерзости тоскуют некоторые долбо...бы!
Karmadon
Привилегию "тыкать" собеседнику я признаю только за потомством от случки П.П. Шарикова с тов. Швондером и скидок на совково-ПТУшное воспитание не делаю. Остальное - без комментариев.
Сергей Гре_в
Тебе вообще ничего не надо. Своими фотками ты просто матерное слово на заборе написал. И радуешься этому как дебил.
саша дмитренко
начался он с 17года)))
Леонид Алексеев
Кардамон,ты плохо знаешь литературу:Шариковы и Швондеры-это как раз коммуняки,распевающие по вечерам революционные песни,вместо того,чтобы трудиться и хорошо жить!Вот и ты из их братии:хочешь сидеть сутками в интернете и нести всякую фуйню,а пятого и двадцатого(как говорил Райкин) тебе приносили в постель "достойную" зарплату...А в твоих дурацких комментариях я и не нуждаюсь!
Леонид Алексеев
Дебил-это ты,если отвергаешь истину!А истина такова,что "развитая сосыализьма"коммуняк-это эпоха дефицитов,а порой и откровенного голодомора!!
саша дмитренко
эти фото правдивы везде и во все времена совка!!!!!
Сергей Гре_в
Саша... стыдно на публике онанировать.. перестань себя любить при всех
саша дмитренко
гоподин ХРЮ! не воняйте, пятачок вам начищу
Сергей Гре_в
Все пидорасы такие воинственные. Пока на песдюлину не нарвутся. Идиото, начисть через интернет, через провайдеров. Ну что с тебя взять, кроме анализа
саша дмитренко
а еще люди видели как жили комми при власти,,,как дворяне среди быдла! бесила наглость торгашей,,,полное отсутствие в магазинах товаров,что появлялись для своих)) отсутствие хороших книг,,ментовской беспредел,,невероятная наглость и безнаказанность чиновников,,,,,,,,,,,,
Дмитрий Соловьев
комми жили КАК ОСТАЛЬНЫЕ, не звезди гнида. на парсобрании комми-слесарь мог отодрать комми-директора все что ты написал - это СЕЙЧАС так
Сергей Гре_в
Немного о торговле..Для затравки анекдот. Звонок - Алё, это база? - Да, это база.. - А кто у телефона? - Иванов. - А, это военная база! Дошло, ПЕСДУН? На кого ты хвост поднял? Вот кто тебе не дал ни жратвы нормальной, ни книг, ни мебели... и тд.. Хотя.. судя по твоим речам, ты тогда просто не жил. Ментовский беспердел каким был, таким и остался. Как и чиновники. Как жили комми? Я был на даче первого секретаря обкома партии. Одноэтажный дом метров на 100.. на 2 семьи. Так что не песди... Да, прекрати ставить лайки под своими постами. Такое ощущение, что ты почтовый мастурбатор.. Или попросту - ОНАНИСТ.
Леонид Алексеев
саша дмитренко
не воняй ,грязный комми-ублюдок
Сергей Гре_в
Песдун, ты гей после бани - чистый пидорас
саша дмитренко
ублюдок! ты не гре,,ты ХРЮ-ХРЮ)))
Сергей Гре_в
Одно радует - ты, пидор, перестал онанировать. Значит и пидора можно перевоспитать. Поддаешься дрессуре)
Александр Смирнов
Автор рассматривает только одну грань советской действительности - торговлю и сферу обслуживания. Для кого-то это самое главное.
саша дмитренко
а гордостью за страну где в области балета мы впереди планеты всей))))) сыт не будешь
Леонид Алексеев
Ой-ой-ой,а будто для тебя не это главное в жизни?Конечно же,для всех главное в жизни это насытиться и прикрыть свои бренные телеса!Всё остальное вторично!Ну,может только у тебя на первом месте "решения ХХХ съезда партии и лично леонида ильича"...Значит ты уникум!!
Дмитрий Соловьев
кстати тема чем прикрыть телеса - она СЕЙЧАС актуальней.. потому что сначала - макарошки, потом за квартирку, а чем телеса прикрыть среднему классу с 17 тыр все трудней
Леонид Алексеев
А чего же такой вумный работаешь за 17 тысяч,работай за 27,или 57!Мозгов не хватает?Даже в этом вопросе сейчас лучше: учись,повышай квалификацию получай больше!Не можешь в России заработать(хотя даже мигранты с Чуркестана умеют заработать!),границы открыты,езжай в любую точку мира и там зарабатывай миллионы!Чего при коммуняках было невозможно!А при коммуняках ты хоть усрись,а больше 150-200 не заработаешь.А за такие деньги действительно одни макарошки!И боты "прощай молодость"...
Дмитрий Соловьев
особо понятливым - я про средний класс ( по Путину ) а за 17 тыр МНОГО КТО РАБОТАЕТ. потому что ДРУГОЙ РАБОТЫ НЕТ а в другие страны езжай сам.
Леонид Алексеев
И чего это вы,пидарасня коммуняцкая,как только вас прижмёшь,начинаете петь:"Да нет,я-то не бедный,можно даже сказать богатый,но я же за народ!!!"А что же вы 74 года не думали за народ и довели его до такого жалкого состояния,что когда заговорили о перестройке,никто даже не трепыхнулся в вашу защиту(даже вы сами,педерасты-коммуняки),более того,народ обрадовался,что этот гнилой режим рухнул?И почему ты,глупый индюк решил,что те,кто получает 17 тысяч(а такие конечно же есть),непременно едят одни макароны?У нас,например,с женой:у жены пенсия 10 тысяч (далеко не 17),но зато у меня пенсия 28 тысяч и мы не можем потратить всё,что получаем и уж точно не сидим на макаронах!А живём так,как никогда не жили при коммуняках!Пустослов ты,Димон,или попросту,по рабоче-крестьянски-долбоёб!
саша дмитренко
тока тунеядцы с воплями-дай! дай1,дай!!!
саша дмитренко
соловушка! пьешь за комми-ублюдков?
саша дмитренко
комми нарвались на свои грабли! они превратили народ в покорное стадо!! вот и никто не,,,,наверху решили-так и надо!)))))
Лада Мира
Чушь собачья. Ни в какие ворота не лезут заявления о плохом качестве товара в СССР . О плохих строительных материалах ...которые спустя лет 70-80 обветшали и идут здания под слом в отличии от нынешнего современного строительного дерьма ,где асфальт через несколько месяцев после укладки смывается дождем ,где от порыва ветра по улицам в воздухе летают крыши и заборы свеже выстроенные и просто ,рушатся как карточные домики нововыстроенные здания жилых домов и спорткомплексов. И обо всем остальном можно написать сравнения. В тч об инструментах ,когда ножницы старые до сих пор в быту ,а новые из магазина ломаются при стрижке ногтей...и тп и тд
саша дмитренко
вам сколько лет? не видели вы диванов из сырого дерева весом тонну))) стройматериалов,что тока за водку приносили строители))) и что там оставалось,,на стройке?))) асфальт продавали желающим,,,экономя на дороге,,,да все продавалось!!!!!! все вокруг народное-все вокруг мое!!!)))) а все потому чо ЛЕГАЛЬНО НИЧЕГО ЭТОГО НЕ ПРОДАВАЛОСЬ
Елена Верия (Безденежных)
Всё, о чем вы пишите, началось во времена активного развала СССР. В Горбачёвские предательские времена. Ошибаюсь. Раньше началось. В последние годы руководства больного, немощного Брежнева. Хорошо помню это время.
Леонид Алексеев
Ты хорошо помнишь дебила брежнева,а я прекрасно помню как годах в 63-65(а значит при хруще) на Урале стали давать белый хлеб по спискам и по 200 граммов на рыло.Тогда же пропало из продажи и мясо и многое другое!И этот дефицит всё усугублялся вплоть до распада СССР.Так что советская власть и дефицит(а порой и откровенная голодуха!)-родные брат и сестра!!
Дмитрий Соловьев
а тебе сколько лет, 146 и память не подводит ?
Liudmila Solodko
Жаль, что не могу показать свой суперевропейский диван, купленный год назад за 1500 евр иков. Не буду говорить о качестве материала, скажу только, что за такое в советское время из тюрьмы не вышел бы лет 10 точно. Конструкция не выдерживает никакой критики, шурупы и винты не углублены, складной механизм снаружи, опасен для жизни детей и взрослых, а уж то что он начал скрипеть и разваливаться через полгода это вообще ни о чем. У меня в загородном доме до сих пор стоит диван, сделанный уголовниками, то бишь не лучшего советского качества, но с новым фуфлом и не сравнить
Liudmila Solodko
А я помню,как по указу того хруща запрещали держать живность. Мои дед с бабкой днем прятали корову в леслпосадке, чтобы комиссия не нашла.
Леонид Алексеев
Было такое!Да уж,коммуняки за своё владычество много чудили,экспериментировали всё над народом!Но это их жизненным кредо было.В нормальных странах старались,чтобы было как можно больше богатых,а в СССР старались,чтобы в стране не дай бог не было богатых!!Хотя какое уж большое богатство могло появиться от коровы?И это при том,что в стране явно не хватало продуктов питания!!Придурки,что ещё можно сказать...хорошо,что их не стало...
Александр Доронченко
Тебе пенсию похоже, вооружённые силы подарили? Все полки завалены импортом, 3 сорта. Завтра углероды кончатся, что есть будешь? Заводы и сельское хозяйство где? Свиной, птичий грипп потравил?
саша дмитренко
можете посмотреть мой,за 30тыр,,сказка!!
Леонид Алексеев
Александр,да ты совсем больной человек!Россия завалила продуктами с/х не только своё население,но уже и часть остального мира подкармливает,а ты несёшь такую фуйню!Не интересный ты человек:неумный нытик...
Александр Доронченко
Мы живём в разных странах!!! А Я в южной, сельско хозяйственной области. Где сельхоз упадок. Во дворах нет скотины. Колбасный завод гудит на твёрдом мясе. Рядом животноводческий комплекс, скотина растёт как на дрожжах. Сельхоз район, не может обеспечить, колбасников натуральным мясом. Да и оно, натуральное не кому не нужно, так как дороже. Лучше жрать химию. Вот так, западник, твои внуки скоро будут №1 и №2 как в гейропе. В 15 лет определишь, мальчик или девочка.
Леонид Алексеев
Ладно,хорошо,я может буду определять мальчика и девочку.Но тебя я уже определяю как девочку,ибо в тебе ничего нет от мужика:только сопли,слюни,слёзы...А вдруг твои прогнозы(кстати идиотские)не оправдаются?А я с удовольствием жру "химию" и в ус не дую...
Александр Доронченко
Тебе кроме онкологии уже ни чего не грозит, ЖРИ! Е...тый МЖо!!!
Леонид Алексеев
Да я-то уже дожил до 72 лет и конечно же мне уже многое грозит!Все смертны.А вот ты,дурачок,ещё попробуй доживи,е...тый МЖо!!!
Сергей Гре_в
Тебя конкретно ебануло при выходе на пенсию. Ты ж, сука, пел Интернационал и клялся в любви к КПСС. Небось и ЧЛЕНОМ был... До старости дОжил, ума не нажил. Тьфу на тебя. Всю жизнь мимикрировал. А щас перед выходом на встречу с Ним тебя прорвало и понос понёсся рекой. Закрой свою вонючую пасть - смердит.
Леонид Алексеев
Ты маленький долбоёбчик,сероня!Я бы имел твой ротик...но он слишком вонючий!Поэтому предлагаю тебе твоего собрата...
Александр Доронченко
Ошибаешься х-ло, Мне чуть чуть осталось! А вот о внуках Я забочусь, не позволяю есть красивую упаковку и тем более её содержимое. Так что Мои МЖо не будут!
Леонид Алексеев
Да угомонись ты,убогий!Я бы на месте внуков послал бы тебя нах,идиота недоразвитого!!
Александр Доронченко
Это, ты пришибленный! Только чем, писать стыдно!
Сергей Гре_в
Лёсик, ты ебонат в квадрате. С такими, как ты, на одном гектаре срать западло.. Но ты ж, сука, промолчал и про Интернационал, и про ЧЛЕНА... Явно рыло в пуху.. Вы все, гандоны, как флюгеры - пока ветер в спину - вы ЗА.. как только ветер переменился, сразу говнищем в кормильца... Тьфу на тебя.. Пусть Он тебя простит..
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Сероня,ты такой ущербный...Видимо ты-жертва мамкиного аборта!
Леонид Алексеев
Сероня,ты ну ооочень убогий...Вероятно ты жертва мамкиного аборта,головка повреждена!
Александр Доронченко
Кто ещё дурак? Посмотри свои комменты, только меньшинство. Только тупая брехня.
Леонид Алексеев
Пш.нах,дебил!
Александр Доронченко
А не боишься, что за оскорбления, особенно начатые тобой, придётся отвечать? Годовой пенсии точно не хватит.
Леонид Алексеев
Пш.нах,козёл вонючий!
Лада Мира
вам сколько лет Саша ?
Дмитрий Соловьев
в СССР и впрямь не было конкуренции, потому что ВСЯ промышленность работала на страну и на НАРОД, И ПРОДУКЦИЯ итак была качественной и доступной. что лучше, настоящая колбаса в обычной упаковке или ХЗ какое дерьмо в красочной ? Да, КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ ТОЖЕ НЕТ, РУЛИТ КУЧКА МОНОПОЛИСТОВ. БЛИЗКИХ К ВЛАСТИ, вопят про "мировые цены" и зарплаты платят нихрена НЕ мировую
Дмитрий Соловьев
а кто точно не любит СССР, так это антинародные манагеры, олиграхи и их холуи.. они бы там огребли люлей давно
Леонид Алексеев
Дмитрий Соловьев
видимо импотенция для тебя очень больной вопрос кому что а лысому расческа ??? ленчик, не грузи своими проблемами, а "достижения Путина" это отдельная тема
олег ведерников
митька пиши КРЫМ НАВЕКИ РОССИЯ
Дмитрий Соловьев
тебя опять из дурки выписали или санитары напились ?? приезжай в Псков, я тебе политинформацию поведу
олег ведерников
дурик - ты хутор голохеровку пид крижопелем псковом назвал? а зачем? ты скажи - ты тут годами гадишь на нашу РОССИЮ у тебя что то личное? чисто за гроши не бывает так остервенело
Леонид Алексеев
Самое смешное,что в СССРе не хватало не только красивой обёртки!Не хватало практически всего!Всё было дефицитом,любую херню надо было ухитриться "достать" и чаще это "достатое" было конечно же ворованным!!!А что делать,если по-другому не купишь!?Вечный дефицит на всё-вот визитная карточка "развитой сосыализьмы"!!!
Дмитрий Соловьев
ВСЕ ЧТО НАДО -было доступно, качественно и стоило копейки некоторые дефициты имелись, но НЕ главное.
олег ведерников
митька это у тебя в куеве все было доступно а теперь то были печеньки от нуланд а стала вафля от РОССИИ
Леонид Алексеев
Дурик,зачем усы сбрил?Дёма,я там выложил чуток фотографий "советской торговли",посмотри...
Liudmila Solodko
А чтобы не посмеяться. И правда горе такое. А то, ч то после войны люди в землянках жили и надо было все это восстановить. Зато сейчас дефицита нет,ешь и обоср....ь, только вот мозги почему-то стали дефицитом
саша дмитренко
сочувствую))))))
Юрий Ded
Я не ругаю СССР и приписывать ему рай то же не причины . Но вот читаешь последнее время в сети то назад то вот что было то вот то онка и Господа поддельные коммуняки у вас ума не хватает даже красиво подать время которое вы просрали . Как же вас сегодня можно допустить к власти если даже на простой вопрос за какие шиши и как вы собираетесь возвращать СССР у вас в ответах чушь типа снова отнять и поделить а неугодных устранить . Как сказал великий и не забвенно не сменяемый миллионер Зюганов с подельником и миллиардером Грудининым = до власти достучимся прикладом = .
Дмитрий Соловьев
СССР далеко не пример рая, сравнивать ЗА и ПРОТИВ нужно предметно как и "миллиардера Грудинина" следует сравнить с ЭТИМИ
Татьяна Пономарева (Чушенкова)
Все недостатки, которые описаны, были поправимы. А вот по какому праву мне навязали капитализм, по какому праву разворовано имущество, созданное поколениями людей - это мне не понятно. За красивую обертку душу дьяволу продали. Убого не жили. Какой народ интеллектуальный был. А сейчас у нас зажиточная белая раса и нищеброды. А раньше были люди, а не вещи в обертках. Толи еще будет.

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