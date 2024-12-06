В Румынии расследуют предполагаемые нарушения кандидата-лидера Кэлина Джорджеску

Ранее Высший совет Нацобороны рассекретил документы, из которых следует, что Джорджеску получал незадекларированное внешнее финансирование и привлекал государственных деятелей к своей предвыборной кампанииЗа два дня до второго тура президентских выборов в Румынии начали расследование предполагаемых нарушений кандидата-лидера Кэлина Джорджеску.