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В Румынии расследуют предполагаемые нарушения кандидата-лидера Кэлина Джорджеску

В Румынии расследуют предполагаемые нарушения кандидата-лидера Кэлина Джорджеску

Ранее Высший совет Нацобороны рассекретил документы, из которых следует, что Джорджеску получал незадекларированное внешнее финансирование и привлекал государственных деятелей к своей предвыборной кампанииЗа два дня до второго тура президентских выборов в Румынии начали расследование предполагаемых нарушений кандидата-лидера Кэлина Джорджеску.

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